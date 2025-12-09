"Норникель" и Шанхайская библиотека запустят проект о наследии русской эмиграции

В онлайн-платформу войдут уникальные оцифрованные издания русской общины китайского города XX века

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Уникальные периодические издания русской общины Шанхая XX века станут доступны исследователям по всему миру благодаря масштабному проекту цифровизации, начавшемуся в Китае. Соглашение о создании специальной онлайн-платформы подписали Шанхайская библиотека и Институт Китая и современной Азии (ИКСА) РАН при поддержке горно-металлургической компании "Норникель".

Церемония подписания с участием директора Шанхайской библиотеки Чэнь Чао и научного руководителя ИКСА РАН Александра Лукина прошла в историческом здании библиотеки "Цзикавэй". Стороны договорились о запуске "Платформы онлайн-поиска и просмотра русской литературы" - первой в своем роде базы данных, призванной спасти от разрушения хрупкие документы эпохи русской диаспоры 1920-1950-х годов.

Проект предусматривает оцифровку и обработку более 70 тыс. страниц архивных материалов. В открытый доступ будут выложены 16 наименований периодики, включая газеты "Шанхайская заря", "Слово", "Новое время" и "Эпоха". Организаторы подчеркивают, что речь идет о создании полноценного поискового сервиса для научных исследований.

Лукин назвал сохраняемый архив бесценным для историков и выразил признательность компании "Норникель" за финансовую поддержку инициативы. Директор Шанхайской библиотеки Чэнь Чао отметил, что создание цифровой платформы для зарубежных пользователей полностью соответствует стратегии учреждения по развитию сервисов мирового уровня. Как заявил директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев, участие российского бизнеса стало ключевым фактором для успешной реализации этого знакового культурного проекта.