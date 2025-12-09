В Приамурье педагогам-целевикам увеличили "подъемные" выплаты до 500 тыс. рублей

Выпускники смогут получить единовременную выплату при выходе на работу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Подъемные выплаты выпускникам педагогических направлений, обучавшимся по целевым договорам, увеличили до 500 тыс. рублей в Амурской области. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов в своем канале в МАХ.

"Поддержал инициативу областного министерства образования - мы удваиваем "подъемные" для молодых педагогов, которые получили образование по договору целевого обучения. Теперь это 500 тыс. рублей. Кроме того, для студентов-целевиков еще во время обучения, планируется увеличение ежемесячной стипендии", - написал Орлов.

На сайте Министерства образования и науки Амурской области уточняется, что данная мера направлена на привлечение и закрепление молодых кадров в школах региона. Выпускники смогут получить единовременную выплату при выходе на работу. Размер ежемесячной стипендии целевиков будет увеличен с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

"Мера поддержки заработает со следующего года. Целевой договор смогут заключить студенты как Благовещенского педуниверситета, так и Амурского педагогического колледжа", - приводятся в сообщении слова министра образования региона Светланы Яковлевой.

Отмечается, что сейчас в Приамурье действует целый комплекс мер поддержки для педагогов. Так, в 2025 году 129 выпускников при трудоустройстве получили единовременные выплаты на общую сумму более 23 млн рублей. Молодым специалистам также предоставляют служебное жилье или компенсацию найма - от 5 до 60 тыс. рублей в месяц в зависимости от территории. За последние 4 года такой поддержкой воспользовались 506 педагогов.

Кроме того, в сельской местности организован подвоз 173 учителей к месту работы, а в четырех округах 18 педагогам компенсируют затраты на использование личного транспорта. Победители профессиональных конкурсов получают денежные премии. Также молодые педагоги в первые три года работы обеспечиваются ежемесячными выплатами из фонда заработной платы - от 1-3 до 10 тыс. рублей.