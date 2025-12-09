В аэропорту Краснодара задерживаются семь рейсов

На вылет задерживаются два рейса

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Вылеты и прилеты семи рейсов задержаны в аэропорту Краснодара, в том числе по международным направлениям, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, на вылет задерживаются два рейса - в Наманган (Узбекистан) и Екатеринбург. На прилет задержаны пять рейсов: из Красноярска, Стамбула, Антальи (Турция), Новосибирска и Москвы.

Минувшей ночью Росавиация вводила в Краснодаре ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Они были сняты в 06:25 мск.