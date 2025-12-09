В Москве дорожные табло начнут предлагать водителям альтернативные маршруты движения

Заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что новые табло разместят на ключевых магистралях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Интеллектуальные табло, установленные вдоль дорог Москвы, расширят функционал и будут транслировать информацию о свободных местах на перехватывающих парковках, локальный прогноз погоды и предлагать автомобилистам альтернативные маршруты движения в режиме реального времени. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Важный инструмент для поддержания безопасных условий движения - дорожные табло, которые помогают водителям избегать аварийных ситуаций. Сейчас в столице работают 347 интеллектуальных дорожных табло и 160 табло экстренной информации на МКАД. До 2027 года планируется установка еще 140 новых информационных табло на дорогах столицы. Их функционал будет расширяться", - сказал собеседник агентства.

Сейчас медиаэкраны предупреждают об аварии или помехе на дороге, перекрытиях, погодных условиях во всем городе, показывают время в пути до точки назначения, напоминают о правилах безопасного движения. Новые табло смогут транслировать информацию о свободных местах на ближайших перехватывающих парковках, альтернативных маршрутах в режиме реального времени, а также локальные предупреждения о непогоде.

По словам Ликсутова, новые табло разместят на ключевых магистралях столицы. Они лучше защищены от влаги и пыли, будут иметь более яркие энергоэффективные экраны, увеличенный ресурс светодиодов, а также общую долговечность и повышенную надежность узлов и креплений.

Интеллектуальная система видеоаналитики непрерывно анализирует дорожную ситуацию, автоматически выявляя 13 типов инцидентов, например, остановку автомобиля, пешехода на проезжей части, возгорание. Табло хорошо видны в любую погоду и время суток благодаря специальным техническим настройкам яркости и контрастности.