В Москве начались тренировочные работы в форме ЕГЭ для одиннадцатиклассников

Условия сдачи приближены к реальному экзамену - от пунктов проведения и структуры заданий до времени выполнения и последующего разбора результатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тренировочные контрольные работы для одиннадцатиклассников в форме ЕГЭ, на которых они смогут оценить свои знания по 11 предметам, стартовали 9 декабря в Москве, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В начале второго полугодия старшеклассники завершают основную часть учебного плана по большинству предметов. А в освободившиеся часы занимаются на практикумах точечной подготовкой к тем дисциплинам, которые будут сдавать. Для этого школьников разделят на три группы, исходя из их потребностей, успеваемости и, конечно, результатов тренировочных работ. Чтобы помочь ребятам качественно оценить свои силы, уже 9 декабря вновь стартуют контрольные в форме ЕГЭ, первым предметом станет русский язык", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что условия сдачи приближены к реальному экзамену - от пунктов проведения и структуры заданий до времени выполнения и последующего разбора результатов. Таким образом выпускники смогут увидеть точки роста, увереннее подойти к настоящему ЕГЭ. В первой контрольной работе примут участие более 57 тыс. одиннадцатиклассников, на выполнение работы выделят 3,5 часа - как на ЕГЭ. Результаты ученики смогут узнать не позднее 19 декабря в личном кабинете на портале mos.ru.

Кроме того, 11 декабря состоятся контрольные по письменной части английского языка, биологии, истории, а 13 декабря - по информатике и устной части английского языка. 16 декабря выпускники смогут потренироваться в сдаче ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, а 18 декабря - по обществознанию и физике. Последние контрольные работы в форме ЕГЭ пройдут 23 декабря - по географии, литературе и химии.