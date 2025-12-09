В Забайкалье 60 школ и 40 детсадов ограничили работу из-за роста заболеваемости

ЧИТА, 9 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Забайкальском крае вырос на 66% за неделю. Полностью или частично ограничена работа 60 школ и 40 детских садов, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Забайкальском крае по итогам 49-й недели с 1 по 7 декабря зарегистрировано 8 2 1 0 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 83,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 66,4 %. <…> Отмечается рост числа групповых очагов в 2,5 раза. Переведены на дистанционное обучение 60 школ, в том числе полностью - 18 школ, частично - 85 классов в 42 школах; приостановлена работа 40 дошкольных образовательных учреждений, в том числе полностью - 4, частично - 36 групп в 19 [детских садах]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пациентов 49,1% болеют гриппом А/ H3N2, вирусами ОРВИ - 41,6%. Коронавирус встречается в 9,3% случаев, в большинстве случаем заболевание протекает в клинической форме ОРВИ.

Очаги групповой заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом зарегистрированы в Чите и 20 районах Забайкальского края. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.