Роспотребнадзор: в РФ прививки от гриппа сделали более 53% населения страны

Привито более 78,3 млн граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прививки от гриппа в России в этом сезоне сделали уже более 78 млн граждан, что составляет 53,2% населения страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор перед началом эпидемического сезона рекомендовал региональным властям привить от гриппа до 60% населения.