Верховный суд дал разъяснения против злоупотреблений при банкротстве компаний

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России подготовил разъяснения судьям по вопросам возможных злоупотреблений собственников при банкротстве компаний. Проект постановления "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника" рассмотрен на заседании пленума, которое провел председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

В нем пленум напомнил, что "объем полномочий кредиторов в вопросах управления должником, распределения доходов от его деятельности, а также вырученных от реализации конкурсной массы средств определяется исходя из содержания реестра требований кредиторов, который <…> формируется на основе принципа очередности, предполагающего учет степени значимости подлежащих защите интересов конкретной группы кредиторов". При этом в качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например о возмещении вреда жизни и здоровью - первая очередь, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц - вторая очередь, а иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди.

"В деле о банкротстве действия контролирующих и находящихся под их влиянием аффилированных лиц могут быть направлены на восстановление утраченного контроля над должником [банкротящейся компанией] и его имуществом. Поэтому при установлении их требований в реестре требований кредиторов <…> судам с учетом возражений, поступивших от лиц, участвующих в деле о банкротстве, следует осуществлять проверку этих требований на предмет мнимости (реальности возникновения соответствующих отношений) или оценивать необходимость понижения очередности их удовлетворения по отношению к требованиям других кредиторов", - говорится в проекте постановления. Так, если на основе представленных возражений возникли разумные сомнения относительно существования соответствующих обязательств контролирующее или аффилированное лицо "по требованию суда должно исчерпывающе раскрыть все обстоятельства предоставления финансирования (например, сведения об источниках происхождения и основаниях дальнейшего перераспределения предоставленного финансирования)".

Проект постановления по итогам обсуждения направлен в редакционную комиссию для учета высказанных замечаний.