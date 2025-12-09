ВС РФ: долгое содержание в СИЗО до приговора не должно быть общим правилом

Пленум Верховного суда России ужесточил требование к судьям относительно пребывания обвиняемых в следственном изоляторе до приговора суда

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России ужесточил требование к судьям относительно пребывания обвиняемых в СИЗО до приговора суда.

"Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом", - говорится в принятом во вторник постановлении Пленума Верховного суда, заседание которого провел председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Хотя в целом принятое постановление Пленума направлено на исключение упоминания из прежних постановлений Европейской конвенции о защите прав человека, из-под юрисдикции которой Россия вышла в 2023 году, в части сроков содержания под стражей Верховный суд усилил правовую защиту. Теперь разъяснение в постановлении 2007 года "О сроках рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях" звучит так: "С учетом того, что в силу положений пункта 3 статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года каждый арестованный или задержанный имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение, а содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, председателям судов следует уделять особое внимание вопросу усиления контроля за движением уголовных дел в отношении лиц, содержащихся под стражей, принимать организационные и другие меры по устранению причин, препятствующих своевременному рассмотрению таких дел, не допускать случаев незаконного содержания лиц под стражей".

Вопрос о сроках пребывания в СИЗО остается острым в России. Долгие сроки пребывания обвиняемых и подсудимых под стражей приводят к переполненности СИЗО в ряде крупных регионов. В Москве не первый год действует практика перевода арестантов, которым уже вынесен приговор, в СИЗО соседних регионов до рассмотрения апелляции.

18 ноября, когда Пленум Верховного суда впервые рассмотрел проект постановления об исключении упоминаний Европейской конвенции из своих разъяснений судам, глава Верховного суда Игорь Краснов особо подчеркнул, что это не должно снижать уровень правовой защиты граждан.