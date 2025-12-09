Верховный суд РФ инициировал создание нового военного суда в Белгороде

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов Пленум одобрил для внесения в ГД

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова предложил создать гарнизонный военный суд в Белгороде. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов Пленум одобрил для внесения в Госдуму.

"Постановление принято", - сказал Краснов по итогам рассмотрения проекта федерального закона о создании Белогородского гарнизонного военного суда на заседании Пленума ВС РФ.

"В настоящее время на территории Белгородской области дислоцируется значительное количество воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, правосудие в которых осуществляет Курский гарнизонный военный суд. В условиях специальной военной операции и проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях Курский гарнизонный военный суд работает со значительным превышением средней нагрузки на судью гарнизонного военного суда (126 дел в месяц, рост за последние 2 года в 4,5 раза), с необходимостью выезда для рассмотрения уголовных дел в присутствии личного состава в Белгородскую область (свыше 150 км) в условиях боевого воздействия противника", - говорится в пояснении к законопроекту.

В связи с этим в законопроекте предложено создать Белгородский гарнизонный военный суд, действующий на территории Белгородской области,а юрисдикцию Курского гарнизонного военного суда ограничить территорией Курской области.