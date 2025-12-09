МВД выявило с начала года более 19 тыс. коррупционных преступлений

Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам превысил 19 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) МВД России за 10 месяцев текущего года выявили более 19 тыс. преступлений коррупционной направленности и около 9 тыc. лиц, совершивших подобные преступления. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"За 10 месяцев 2025 года Службой ЭБиПК МВД России выявлено более 19 тыс. преступлений коррупционной направленности и около 9 тыс. лиц, совершивших подобные преступления. Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам превысил 19 млрд рублей; наложен арест на имущество; добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму более 31 млрд рублей", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что приоритетным направлением борьбы с коррупцией является пресечение наиболее опасных коррупционных проявлений - фактов взяточничества. "В настоящее время подразделениями МВД России продолжается проведение мероприятий по борьбе с преступлениями коррупционной направленности", - подчеркнули в министерстве.