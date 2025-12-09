Парковку такси предложили запретить во дворах многоквартирных домов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить такси длительную стоянку во дворах многоквартирных домов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас придомовые территории многоквартирных домов фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси, что приводит к острому дефициту парковочных мест для самих жителей дома. При этом, по словам парламентариев, действующие правила дорожного движения содержат ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов, но данные нормы не распространяются на легковое такси.

"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях. Исключение должно быть сделано для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что Федеральная государственная информационная система "Такси" и региональные реестры позволят идентифицировать такие автомобили, а современные комплексы фотовидеофиксации способны отследить время их нахождения на территории.