Температура воды в теплосетях ТЭЦ в Ангарске составила 100 градусов

Капитальный ремонт еще одного котла выходит на завершающую стадию

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Нагрев воды в системе теплоснабжения на ТЭЦ в Ангарске, где несколько дней назад произошла авария и теплоснабжение было ограничено для более 1,5 тыс. домов, достиг 100 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"По данным на 15:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) температура сетевой воды, отпускаемой с ТЭЦ-9, достигла 100 градусов", - написал Кобзев.

По словам губернатора региона, капитальный ремонт еще одного котла выходит на завершающую стадию, к пяти вечера планируется начать его растопку. "Как и договорились вчера, на норматив 125 градусов оборудование должно выйти ко второй половине завтрашнего дня", - пояснил Кобзев.

7 декабря на теплоисточнике в Ангарске вышел из строя котлоагрегат, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах, где проживает более 167 тыс. человек. Также под снижение параметров тепла попал 121 социально значимый объект. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест. Шесть школ переведены на дистанционное обучение. В медицинских учреждениях, в которых снижена температура, используются обогреватели, пациентам выдают дополнительные одеяла. В СУ СК России по Иркутской области сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температурных показателей в жилых домах Ангарска начата проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Иркутского УГМС, днем 9 декабря в Ангарске до минус 22 градусов. Ночью температура воздуха составит до минус 32 градусов.