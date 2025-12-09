Новая женская консультация открылась по нацпроекту при райбольнице в Марий Эл

Она оснащена современным оборудованием

ЙОШКАР-ОЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Новая женская консультация открылась в рамках нацпроекта "Семья" при больнице в райцентре Мари-Турек республики Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

Он напомнил, что строительство и ремонт объектов здравоохранения - одна из приоритетных задач властей республики, которая реализуется как в столице, так и в районах.

"В Мари-Туреке приняла первых пациентов женская консультация центральной райбольницы, она оснащена современным оборудованием, на приобретение которого выделено свыше 19 млн рублей из федерального бюджета", - сказал Зайцев. Он отметил, что в новом подразделении был выполнен ремонт помещений, созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала. "На эти цели из республиканского бюджета направлено более 3,6 млн рублей", - заметил глава региона. Он также напомнил, что женская консультация при районной больнице в Мари-Туреке стала одной из шести женских консультаций, которые создаются в текущем году по нацпроекту "Семья".