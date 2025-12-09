Участнику СВО из Саратовской области восстановили гражданство России

Мужчина лишился гражданства из-за ошибки должностных лиц

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Участнику спецоперации из Саратовской области, являющемуся уроженцем Казахстана, восстановили российское гражданство, которого тот был лишен из-за ошибки должностных лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что участника СВО из города Балаково Саратовской области лишили гражданства РФ. Он родился в Казахстане и в возрасте примерно шести лет вместе с матерью переехал в Россию, где вскоре получил гражданство. В августе 2023 года молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Летом 2024 года его мать получила извещение о лишении сына гражданства России и аннулировании паспорта.

"Мои коллеги из ГУ МВД России по Саратовской области урегулировали правовое положение 22-летнего местного жителя, уроженца Республики Казахстан, который в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне СВО. <…> Военнослужащий признан гражданином нашей страны в установленном порядке", - сообщила Волк.

По ее словам, ранее мужчина обратился в территориальный отдел внутренних дел в связи с утратой российского паспорта. В результате проведения обязательной проверки сотрудники полиции установили, что в 2008 году при оформлении ему гражданства РФ должностными лицами была допущена ошибка. Сейчас она исправлена.