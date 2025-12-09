В Москве запустили онлайн-платформу по оценке знаний специалистов IT-сферы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сервис по оценке знаний и компетенций специалистов в области IT запустили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Оценка проводится в формате тестирования. По каждому направлению предусмотрено больше 100 вопросов, включающих теоретическую и практическую части. Сейчас программа охватывает 40 специальностей - от разработчиков мобильных приложений до дизайнеров цифровых продуктов. В дальнейшем список будет расширяться", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что сервис "Карьера в IT" можно найти на платформе i.moscow. С его помощью соискатели могут подтвердить свою квалификацию, а компании - проверить компетенции кандидата на вакансию. После прохождения тестирования пользователь получит подробную статистику с баллами, набранными по каждой компетенции, а также сертификат с указанием уровня квалификации. Срок действия документа - два года. Длительность теста составляет около 120 минут.

В пресс-службе добавили, что в 2026 году функционал сервиса расширится: в нем появятся задания по написанию компьютерного кода, а также кейсы на понимание отраслевых задач для бизнеса.

"Эффективность методологии уже признало больше 30 крупных отечественных компаний", - заключили в пресс-службе.