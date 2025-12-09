Львова-Белова поручила властям ЛНР разобраться с размещением безнадзорных детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также отметила, что социальные учреждения региона - детские дома, интернаты и реабилитационные центры - нуждаются в единой ведомственной подчиненности

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова © Алена Бжахова/ ТАСС

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поручила властям Луганской Народной Республики проработать механизм размещения безнадзорных детей в социальных учреждениях региона.

Львова-Белова в Доме правительства в Луганске провела рабочее совещание. В нем приняли участие представители министерств и ведомства, силового блока и Верховного суда республики.

"Мы сегодня в Краснодоне у вас увидели, что вы помещаете детей в больницы, продолжаете это делать в ситуациях с выявлением безнадзорности. Сейчас наш общий вектор правительственный должен исключать госпитализацию в медучреждения. Понятно, вам некуда их везти. Но вам некуда их везти, потому что у вас нет алгоритма перемещения безнадзорных детей. <…> Вы зачем в больницу везете? Давайте начнем с бюджетов. Койко-место в медицинском учреждении и койко-место в детском доме - в два раза дешевле. <…> Мы вам дадим алгоритм [маршрутизации безнадзорных детей] других субъектов. Коллеги, давайте этим заниматься", - сказала она.

Детский омбудсмен также отметила, что социальные учреждения ЛНР - детские дома, интернаты и реабилитационные центры - нуждаются в единой ведомственной подчиненности и поручила властям республики "привести их к единому подчинению".

Про жилье для сирот

В свою очередь прокурор республики Глеб Михайлов сообщил, что в регионе решают проблему выделения жилья для сирот, достигших совершеннолетия. По его словам, в республике выявлено большое количество бесхозного жилья, сейчас идет процесс его передачи в госсобственность. "Из того количества квартир, которое планируется передать в государственную собственность, мы выходим на то, что мы сможем всех сирот обеспечить жильем, но нам нужны денежные средства для первичного ремонта. Это будет дешевле, чем покупать жилье. Поэтому мы бы попросили предусмотреть какую-то отдельную программу для выделения средств из федерального бюджета для ремонта бесхозных квартир", - обратился он к детскому омбудсмену.

Михайлов также заверил, что за счет бесхозного жилья в регионе в будущем намерены обеспечить жильем и тех сирот, которые достигли 20-летнего возраста.

25 сентября спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщал, что в муниципалитетах республики выявлены более 15 тыс. бесхозных жилых помещений, их задействуют в том числе для обеспечения жильем нуждающихся.