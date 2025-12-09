В Москве наступили первые декабрьские морозы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что самой холодной точкой стала Кашира

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первые в декабре ночные заморозки зафиксированы в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным базовой столичной метеостанции ВДНХ, минимум составил минус 0,3 градуса. На других метеостанциях было от минус 0,1 градуса на Балчуге до минус 1,2 градуса в Бутово.

Мороз наблюдался и на всей территории Московской области, а самой холодной точкой стала Кашира, где минимальная температура составила минус 2,1 градуса.

Предстоящей ночью заморозки повторятся, но столбики термометров не опустятся ниже минус 2 градусов в Москве и минус 3 в Подмосковье. В выходные дни морозы могут усилиться до минус 11 градусов.