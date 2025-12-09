Возобновленный рейс Краснодар -Тель-Авив осуществят 10 декабря

Выполнит его авиакомпания Азимут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" осуществит первый возобновленный прямой рейс из Краснодара в Тель-Авив 10 декабря. Об этом сообщили ТАСС в представительстве Министерства туризма Израиля в РФ.

"Авиакомпания Азимут подтвердила, что полетная программа из Краснодара в Тель-Авив в силе. Первый рейс состоится завтра, 10 декабря", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Ранее глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова отметила, что прямые рейсы в Израиль осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод. А с 19 февраля, по ее словам, возобновятся перелеты из Москвы в израильский курортный город Эйлат.