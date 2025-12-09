Мурашко назвал перспективным сотрудничество с Венгрией в сфере допобразования

Министр здравоохранения РФ также подчеркнул, что активная работа ведется и в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия видит перспективным сотрудничество с Венгрией в сфере дополнительного образования и детского отдыха. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Перспективным видим сотрудничество в сфере дополнительного образования и организации детского отдыха. Готовы принимать детей из Венгрии в детских центрах России", - сказал Мурашко.

Как отметил министр, отдельное внимание в диалоге с венгерскими партнерами уделяется образованию. "Венгрия поддерживает партнерские связи между образовательными и научными организациями. Важно увеличить число венгров, обучающихся в российских вузах. Предлагаем также изучать русский язык на базе центров открытого образования", - сообщил глава Минздрава.

Он также подчеркнул, что активная работа ведется и в сфере здравоохранения. "Отмечаем надежность поставок венгерскими компаниями на российский рынок востребованных лекарственных препаратов. Ведется взаимодействие в области онкологии и ядерной медицины", - сказал он.