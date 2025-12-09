Поморье получит 2 млрд рублей на создание межвузовского кампуса

Федеральный грант направят на устройство подпорной стены

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Архангельская область до конца 2025 года получит из федерального бюджета 2 млрд рублей на создание межвузовского кампуса "Арктическая звезда", написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"Архангельская область получит федеральную поддержку в размере 2 млрд рублей на реализацию одного из главных инфраструктурных проектов региона - создание кампуса "Арктическая звезда", который возводим по нацпроекту "Молодежь и дети". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - написал губернатор.

Федеральный грант будет направлен на проведение ключевых на данном этапе работ: устройство подпорной стены, в том числе погружение шпунтового ограждения, свайного поля и основного монолита. Это позволит создать основу для возведения двух первых корпусов будущего кампуса - гостиничного и многофункционального.

Средства будут направлены Архангельской области в виде межбюджетного трансферта на условиях софинансирования.

Возведение кампуса в Архангельске началось в 2025 году. Наукоград будет представлять собой несколько научно-образовательных блоков, включающих учебные аудитории, лаборатории и другие помещения для научно-прикладных исследований. Одновременно там смогут заниматься около 300 студентов. Кроме того, "Арктическая звезда" включит в себя технопарк, места для занятий спортом и творчеством.

В настоящее время на стройплощадке кампуса активно ведутся работы. Кроме того, научное сообщество совместно с правительством региона продолжает заниматься разработкой программно-продуктовой линейки.