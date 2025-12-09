Директор Долиной объяснил ее отсутствие на исполнении гимна "Песни года"

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Отсутствие народной артистки РФ Ларисы Долиной в исполнении итоговой композиции "Песни года" не исключение, в 2024 году она также не принимала участие в записи этого номера. Об этом ТАСС сообщил ее директор Сергей Пудовкин.

6 декабря Долина выступила на концерте "Песня года-2025". Она исполнила свою песню "Я буду любить тебя". Однако певица не приняла участие в исполнении гимна программы звездами.

"Ее не было по той же причине, что и в прошлом году. Существуют несколько версий этой песни, состав участников меняется. Так было всегда," - объяснил собеседник агентства.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ.