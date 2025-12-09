ВС РФ отменил постановление о применении Европейской конвенции о правах человека

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, а 23 февраля 2023 года приняла закон о выходе из нескольких международных договоров Совета Европы, включая Европейскую конвенцию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова отменил постановление о применении судами Европейской конвенции о защите прав человека.

"Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", - говорится в принятом постановлении Пленума. Тем же постановлением Пленум исключил ссылки на Европейскую конвенцию, практику ЕСПЧ, рекомендации Комитета министров Совета Европы и доклады Европейского Комитета по предупреждению пыток из более 25 постановлений пленума Верховного суда, принятых в 1999-2019 годах.

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, 23 февраля 2023 года приняла закон о выходе из ряда международных договоров Совета Европы, включая Европейскую конвенцию.

При этом высшая судебная инстанция сохранила все наработанные за эти годы рекомендации о применении имплементированных в России норм международного права, заменив упоминание Европейской конвенции на статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого ООН 16 декабря 1966 года и вступившего в силу в марте 1976 года, участниками которого являются более 170 государств.

Как подчеркнул ранее глава Верховного суда Игорь Краснов, исключение из разъяснений судам ссылок на прекратившие свое действие международные договоры РФ, не должно снижать уровень правовой защиты граждан, что полностью соответствует позиции Верховного суда РФ по вопросу соблюдения прав и свобод человека.

Международные нормы права

Исключив упоминание Европейской конвенции, Верховный суд практически ни слова не поменял в наработанных за последние десятилетия разъяснениях о применении в России общепризнанных принципов и норм международного права. Так, полностью сохранены разъяснения о праве граждан на рассмотрение дела в суде в разумные сроки. По уголовным делам они охватывают период от задержания или предъявления обвинения лицу до вступления приговора в силу либо прекращении уголовного преследования.

При рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных решений, а также при рассмотрении жалоб на действия судебных приставов-исполнителей суды должны принимать во внимание необходимость соблюдения требований Пакта об исполнении судебных решений в разумные сроки.

Защита прав помещенных под стражу

Принимая решение о заключении обвиняемых под стражу, говорится в новом варианте разъяснений Пленума, суды должны учитывать необходимость соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, предусмотренных статьями 2, 7, 9, 14 пакта о гражданских и политических правах, согласно которым никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, а согласно статье 10 пакта условия содержания обвиняемых под стражей должны быть совместимы с уважением к человеческому достоинству.

СМИ и защита чести и достоинства

В постановление Пленума о защите чести и достоинства граждан и деловой репутации граждан и юридических лиц Верховный суд включил ссылку на статью 19 пакта, согласно которой каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения, которое включает свободу искать, получать и распространять информацию и идеи независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными способами по своему выбору.

При этом в части 3 статьи 19 пакта говорится, что пользование этими правами налагает особые обязанности и особую ответственность и может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц и для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

Нормы российского законодательства, ограничивающие распространение информации о частной жизни гражданина без его согласия, за исключением случаев, когда это делается в целях защиты общественных интересов, корреспондируются со статьей 17 пакта о гражданских и политических правах.

Единственным, что оказалось исключено из прежних толкований, стало указание судам о необходимости иметь в виду, что в соответствии со ст. 5 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ "юмористический и сатирический жанр допускает большую степень преувеличения и даже провокации при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела".