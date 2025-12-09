В РФ в 1,5 раза выросло число золотых медалей международных школьных олимпиад

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность того, чтобы медалисты приходили дальше в науку

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество золотых медалей, заработанных российскими школьниками на международных олимпиадах, выросло в полтора раза за последние шесть лет. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общем собрании членов Российской академии наук.

"У нас за последние шесть лет в полтора раза стало больше золотых медалей на международных олимпиадах, в том числе по математике, физике и химии. Очень важно, чтобы эти ребята приходили дальше в науку", - сказал он.

Министр добавил, что Минпросвещения поддерживает развитие "Базовых школ РАН". Он напомнил, что ведомство ведет активную работу над едиными государственными учениками. По его словам, они будут связаны между собой межпредметными связями.