В восьми домах Новосибирска отключили отопление в 30-градусный мороз

Закончить ремонтно-восстановительные работы планируется вечером 9 декабря

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Нарушение теплоснабжения в Ленинском районе Новосибирска привело к отключению отопления в восьми многоквартирных домах на фоне сильных морозов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"Поступила информация о нарушении теплоснабжения в Ленинском районе Новосибирска. Под отключение попали восемь многоквартирных домов, социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении ведомства.

Расчищается место для проведения сварочных работ, специалисты заканчивают откачивать теплоноситель из теплокамеры. Закончить ремонтно-восстановительные работы планируется во вторник вечером. В ликвидации задействованы 15 человек и 6 единиц техники.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 9 декабря во второй половине дня сохранится погода без осадков. Температура воздуха составит от -24 до -29 градусов, местами до -34. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, на дорогах гололедица.