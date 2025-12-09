Сальдо: попытки изолировать Россию не работают

Иностранцы интересуются Херсонской областью, отметил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Санкции Запада с целью изолировать Россию от других стран не работают, иностранные компании намерены заходить даже в прифронтовую Херсонскую область. Также в регионе развивается отечественный бизнес, несмотря на военное положение, сообщил на Всероссийском патриотическом форуме губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На [Таврическом инвестиционно-экономическом] форуме было более 40 международных представителей. Среди них были и послы некоторых стран, среди них были и представители предпринимательских структур. Более 40 стран! Та изоляция, <...> санкционная деятельность так называемых западных партнеров, она не действует даже на нашей территории (в Херсонской области - прим. ТАСС), начинает разрушаться. И вот именно те, кто сейчас первыми заходит к нам работать, они имеют соответствующие преференции", - сказал Сальдо.

Он добавил, что несмотря на военное положение, удары со стороны Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам, комендантский час, предприниматели развивают в регионе сельское хозяйство, пищевую промышленность, начинают восстанавливать туризм и логистические цепочки. Сальдо уточнил, что даже крупные инвесторы интересуются предприятиями в прифронтовой зоне, веря в победу России в конфликте. В частности, одна из крупных компаний уже готова восстановить крупное металлургическое предприятие в прифронтовой Новой Каховке в 4 км от нынешних позиций ВСУ.

Всероссийский патриотический форум проходит в Москве с 7 по 10 декабря в Национальном центре "Россия" для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и развития патриотического воспитания молодежи. В форуме участвуют более 4 тыс. человек со всей страны и из-за рубежа. 9 декабря также состоится церемония вручения национальной премии "Патриот".