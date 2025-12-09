Володин поздравил героев Отечества с праздником

Председатель Госдумы подчеркнул, что герои "защищают сегодня и покой граждан, и делают все для поддержания стабильности в мире"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России поздравил героев Отечества с праздником.

"Давайте мы поздравим не только коллег, которые в зале присутствуют, а поздравим всех героев Отечества. У нас их много. В первую очередь, это те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, кто ценой своей жизни делает все для того, чтобы наши страны жили мирно, в безопасности", - сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что герои "защищают сегодня и покой граждан, и делают все для поддержания стабильности в мире". Давайте тех, кто сегодня в окопах, в блиндажах, кто сегодня атакует неприятеля, освобождая от неонацистов наших братьев, украинцев, давайте их поздравим", - добавил он.

На сайте Думы указано, что среди депутатов - 11 человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, Героя Труда. Восемь человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Адам Делимханов, Роман Романенко, Александр Самокутяев, Владимир Шаманов. Также три депутата имеют звание Героя Труда Российской Федерации: Геннадий Зюганов, Владимир Ресин, Николай Харитонов.

Володин подчеркнул, что их опыт, профессионализм и ответственное отношение к делу способствуют решению задач, стоящих перед страной. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

Памятная дата "День Героев Отечества" была установлена Госдумой в 2007 году. Она отмечается ежегодно 9 декабря.