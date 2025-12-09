Главу совета депутатов Новой Каховки посмертно наградили орденом Мужества

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Владимир Леонтьев был настоящим патриотом

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев посмертно был награжден орденом Мужества. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Указом президента России Владимира Путина председатель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев посмертно награжден орденом Мужества - за стойкость, верность долгу и храбрость, проявленные при исполнении служебных обязанностей", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что Леонтьев был настоящим патриотом, человеком с твердым характером и открытым сердцем, был награжден первым орденом Мужества еще в 2023 году. "Он верил в Россию, любил Херсонщину, стоял до конца. Мы будем помнить Владимира Павловича как надежного, честного и преданного стране человека, как настоящего героя", - добавил он.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - так, весной 2023 года его пытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.

Леонтьев умер 1 октября в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии после атаки со стороны ВСУ. Церемония прощания прошла в соборе Александра Невского в Симферополе.