В дома жителей Южно-Сахалинска тепло поступит к ночи

Специалисты закончили сварочные работы на поврежденном участке трубопровода

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили работы на поврежденном участке трубопровода в Южно-Сахалинске, авария на котором привела к отключению домов и социальных объектов. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.

Авария произошла на коллекторе в районе улицы Детской. Накануне "Сахалинская коммунальная компания" (СКК) заменила там часть трубопровода, в ночное время тепло запустили, но случился новый порыв на соседнем участке. Работы продолжились. Без отопления во вторник оставались 68 многоквартирных домов, три школы, детские сады, детская школа искусств, поликлиника.

"Специалисты АО "СКК" закончили сварочные работы на поврежденном участке трубопровода на Комсомольском коллекторе. Работы по заполнению системы ведутся постепенно во избежание новых порывов труб. Затем специалисты начнут поднимать параметры теплоносителя до нормативной температуры. Как сообщает мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, к ночи в дома горожан начнет поступать тепло", - проинформировали в правительстве.

В Южно-Сахалинске во вторник от минус 12 до минус 5 градусов.