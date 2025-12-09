В Подмосковье новорожденных выписывают в новогодних костюмах "декабрят"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Акция по выписке новогодних детей из роддомов в новогодних костюмах стартовала в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Такая акция проводится в Московской области уже в пятый раз. Детей, рожденных в декабре, приносят маме в специальном новогоднем конверте и колпачке", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Он добавил, что в этом году в акции участвуют Наро-Фоминский, Щелковский, Видновский, Московский областной, Коломенский перинатальные центры, Подольский родильный дом и другие родовспомогательные учреждения.

В пресс-службе напомнили, что в Московской области вся подробная информация о системе родовспоможения представлена на портале "Стань мамой в Подмосковье".