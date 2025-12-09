Глава НАО предложила привлекать партнеров из БРИКС к проектам в Арктике

Необходимо строить новые океанические порты, заводы, дороги и открывать месторождения, отметила Ирина Гехт

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт предложила привлекать партнеров из стран БРИКС к проектам в Арктике, об этом она сказала в своем выступлении на пленарном заседании XV Международного форума имени Артура Чилингарова "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"Полагаю, что мы будем привлекать коллег по странам БРИКС к новым проектам в Арктике, - сказала глава НАО. - Арктика - это энергия, Арктика - это логистика, Арктика - это что-то непознанное, что будет очень здорово меняться под воздействием климатических изменений, которые идут по всему миру".

Она отметила, что Арктика, как и космос - это территория для интернационального сотрудничества. Губернатор НАО при этом добавила, что Арктика - это не только инфраструктурные и добывающие проекты, но и люди, которые там живут постоянно, а не вахтами.

"Но Арктику без сохранения населенных пунктов и развития городских проектов не поднять, - пояснила Гехт. - Но жить на севере тяжело, и поэтому государство должно вернуть привилегированный статус тем, кому предстоит переоткрывать русскую Арктику заново. Строить новые океанические порты, заводы, открывать месторождения и строить дороги".

В частности, она отметила проблемы с транспортной доступностью, основной вид транспортного сообщения с регионом и в регионе - воздушный.

"И когда огромный регион не может взять в лизинг отечественную летную технику, это ненормально", - заключила губернатор.