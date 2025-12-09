В МВД предупредили о фишинговых ссылках от администраторов Telegram-каналов

Мошенники пишут в личные сообщения пользователям от имени администрации, прикрепляя ссылку на вредоносный ресурс

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мошенники распространяют фишинговые ссылки от имени администраторов Telegram-каналов. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"С помощью поддельных аккаунтов, визуально имитирующих администраторов известных каналов (используя похожие имена и аватары), они пишут пользователям в личные сообщения или добавляют их в группы с нейтральными названиями и приглашают проголосовать в конкурсе или поддержать канал", - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что схема выглядит следующим образом: "мошенники под предлогом голосования за канал пишут в личные сообщения пользователям от имени администрации, прикрепляя ссылку на вредоносный ресурс, при переходе пользователь попадает на фишинговую страницу, где его просят авторизоваться в Telegram через QR-код или код из сообщения. Как только код введен или QR отсканирован, аккаунт потерпевшего попадает в руки злоумышленников", - пояснили в киберполиции.

В УБК призвали к осторожности, поскольку такие рассылки могут приходить от имени проверенных, давно существующих каналов, вызывая доверие у аудитории. "Если вы видите подозрительный пост (даже от знакомого канала) не переходите по ссылке и сообщите администраторам", - подчеркнули в МВД.