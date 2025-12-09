ГД приняла закон о круглогодичных штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Из Кодекса РФ об административных правонарушениях исключили норму, что штрафовать за это можно только в период призыва

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с законом о круглогодичном призыве, а именно исключение нормы о назначении штрафов за несообщение в военкомат о переезде только в период призыва.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым в сентябре и принят в первом чтении в ноябре. Изменения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). По этой статье за несообщение призывником в военкомат о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей. Законом из статьи убирается положение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат о переезде может наступить только в период проведения призыва.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал закон, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. Согласно нововведениям, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также закон предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия сможет принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.