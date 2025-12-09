Эксперт Булах: новогодний отдых в Сочи и Крыму подорожал на 7-10%

В частности, стоимость новогоднего отдыха в трехзвездочном сочинском отеле с полным пансионом на три ночи на двоих составляет от 24 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стоимость новогоднего отдыха в Сочи и Крыму увеличилась за год в пределах 7-10%, сообщила на пресс-конференции коммерческий директор национального туроператора "Алеан", эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Булах.

"Во-первых, хочется сказать, что в этом году далеко не все регионы показали какой-либо рост цен. Если мы говорим, например, про тот же самый Сочи или Крым, то максимальный рост в пределах 7-10%, но при этом ряд отелей предлагают отдых по ценам прошлого года", - сказала она.

Стоимость новогоднего отдыха в трехзвездочном сочинском отеле с полным пансионом на три ночи на двоих составляет от 24 тыс. рублей, в гостинице категории "четыре звезды" - от 39 тыс. рублей, "пять звезд" - от 126 тыс. рублей. В Анапе аналогичный отдых стоит от 25 тыс. рублей, от 35 тыс. рублей и от 135 тыс. рублей соответственно. "В этом году многие крупные анапские отели, которые предлагают интересные программы, закрыли свои слоты на новогоднюю ночь", - отметила Булах.

По ее словам, в Кавминводах цены по отношению к прошлому году поднялись на 10-12%, "но и спрос вырос более чем на 20% за счет большой продолжительности новогодних каникул". "Если мы говорим о десятидневном заезде - это оптимальный период для отдыха в санаториях, - в эконом-сегменте можно найти предложение на двоих с проживанием, полным пансионом и лечением от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, в среднем ценовом сегменте - от 140 тыс. до 180 тыс. рублей и высокий ценовой сегмент - от 200 тыс. рублей", - рассказала эксперт РСТ.

В Санкт-Петербурге отдых на три ночи на двоих с завтраками в отеле "три звезды" можно найти от 14 тыс. рублей, в Москве - от 20 тыс. рублей, в Калининграде - от 17 тыс. рублей, в Казани - от 22 тыс. рублей, добавила она.