Главную новогоднюю елку в Донецке не будут ставить до конца СВО

Город и другие муниципалитеты украсят к Новому году

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Главную новогоднюю елку в Донецке не будут ставить до окончания специальной военной операции в интересах безопасности. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин во время своей прямой линии.

"Елку на центральной площади ставить не будем. Решили ее ставить уже после победы [в СВО], чтобы не было полумер. Уже хочется тот Новый год после победы отметить так, как мы хотим, всем вместе. А не так, что елку поставили, а выходить нельзя, или выходить ограниченно", - отметил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что решение касается только елки на центральной площади. Донецк и другие муниципалитеты будут украшены к Новому году.