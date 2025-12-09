ТАСС: новая Стратегия нацбезопасности США шокировала европейцев

Аналитики компании "Крибрум" считают, что она стала своеобразной лакмусовой бумажкой для выявления внутренних расколов в Европе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Европейцы встревожены, раздосадованы, напуганы, возмущены, они чувствуют себя обманутыми и преданными. Крайне негативный настрой, с которым СМИ и социальные медиа в Европе восприняли публикацию новой Стратегии национальной безопасности США, подтверждают результаты исследования, проведенного компанией "Крибрум" 5-8 декабря по заказу Аналитического центра ТАСС.

Утрата единства

Англоязычные СМИ (290 изданий, 872 сообщения, потенциальный охват аудитории - 164 млн человек) отреагировали на новую американскую стратегию со смесью сдержанного одобрения и резкой критики. Это объясняется тем, что в поле зрения исследователей попали, в том числе и американские издания, поддерживающие президента Дональда Трампа либо, по крайней мере, занимающие нейтральную позицию. Что же касается британских СМИ, то в их публикациях очевидно преобладает критический настрой.

Особое внимание журналистов и экспертов, чьи мнения приведены в публикациях, привлекли два аспекта стратегии: содержащаяся в ней беспрецедентно жесткая критика в адрес европейских союзников США и неожиданно мягкий тон в отношении России и Китая. В целом англоязычные СМИ и экспертное сообщество расценили новую стратегию США как радикальный и конфронтационный документ, таящий в себе угрозу разрушения миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, и способный спровоцировать самый серьезный кризис в трансатлантических отношениях за всю историю существования НАТО.

Довольно разноплановой оказалась реакция пользователей англоязычного сегмента социальных сетей (711 авторов, 1,3 тыс. сообщений, 313 тыс. просмотров, потенциальная аудитория - 139 млн человек; здесь и далее - без учета Х и Facebook): негативно окрашенные посты и комментарии (40% от общего числа) по количеству не слишком заметно превосходят позитивные мнения (31%). Исследователи объясняют этот баланс, в том числе и заметной вовлеченностью пользователей из Индии и ряда других стран глобального Юга, продвигающих, среди прочего, тезис о том, что "Россия заставила США протрезветь" (33% от числа позитивных мнений) и поддерживающих смягчение тона по отношению к России и Китаю (20%). Другие тезисы условных "трампистов": "наконец-то Америка ставит свои интересы на первое место" (78%), поддержка прагматизма Трампа (70%), признание цивилизационного упадка Европы из-за миграции и слабости (67%).

Противники новой американской стратегии видят в ней "конец трансатлантического единства" (82%), критикуют ее за "капитуляцию" перед Россией (65%) и "предательство" Украины (43%), а также за "отказ от демократии в пользу выгоды" (30%).

Исторический разрыв

Немецкоязычные СМИ (149 изданий, 982 сообщения, потенциальный охват - 149 млн человек) в массе своей едины в негативном и тревожном отношении к американской стратегии, которая расценивается ими как исторический разрыв трансатлантического партнерства, идеологическое вмешательство в дела Европы и пощечина ЕС.

Весьма единодушны пользователи соцсетей (211 авторов, 392 сообщения, 150 тыс. просмотров, потенциальная аудитория - 3,1 млн человек): 72% публикаций носят негативную окраску. Наиболее распространенные тезисы критики: стратегия представляет собой беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Европы (58%), Трамп помогает России и ослабляет НАТО (52%), стратегия угрожает трансатлантическому партнерству (47%), документ "продвигает расизм под видом заботы о цивилизации" (35%).

Немногочисленные германские "трамписты" (18% от общего числа публикаций) поддерживают тезисы о цензуре в ЕС (62%) и видят в критике в адрес Евросоюза возможность для реформ в Европе (49%), а также рассматривают "бизнес-подход" Трампа как модель для Германии (33%). Практически каждый четвертый (24%) считает, что высказанный в стратегии более мягкий подход к России открывает путь к урегулированию конфликта на Украине. Примерно каждый пятый (19%) полагает, что в новой стратегии "Трамп защищает традиционные ценности".

Конец коллективного Запада

Французские СМИ (42 издания, 94 сообщения, потенциальная аудитория - 20 млн) в резком неприятии новой американской стратегии выступают в унисон с соседями из ФРГ. Стратегия рассматривается как конец эпохи Pax Americana и провозглашение эры MAGA. Одобренный Белым домом документ интерпретируется не просто как смена внешнеполитического курса, а как юридически оформленный демонтаж миропорядка, выстроенного после 1945 года, в результате чего понятие "коллективный Запад" утрачивает смысл, так как безопасность союзников больше не входит в периметр интересов США.

Обозреватели и эксперты подчеркивают, что Белый дом использует стратегию для беспрецедентных нападок на европейскую модель, представляя ее погрязшей в миграционном кризисе и тотальной цензуре. Авторы публикацию призывают европейских лидеров консолидироваться против Трампа, чтобы защитить суверенитет ЕС.

В социальных медиа Франции (221 автор, 449 сообщений, 26,8 тыс. просмотров, потенциальная аудитория - 1,9 млн) авторы исследования зафиксировали почти трехкратное преобладание критических высказываний в адрес американской стратегии (63% от общего числа) над позитивными высказываниями (23%). Наиболее распространенные тезисы критики: "Трамп разрушил единство Запада" (25%), "Трамп вмешивается во внутренние дела Европы" (22%). В целом мнения французских пользователей концентрируются на личности американского президента: его называют предателем (15%), 10% публикаций содержат персональную критику в адрес Трампа.

Среди тех, кто во Франции разделяет положения американской стратегии, более половины (55%) придерживаются мнения о том, что Трамп абсолютно прав, а 12% даже полагают, что американский президент заботится о процветании Европы. Кроме того, французские "трамписты" критикуют политику европейских лидеров (22%) и соглашаются с тезисом о миграции как "цивилизационной угрозе" (17%).

Общие выводы

В англоязычном информационном пространстве исследование "Крибрума" зафиксировало довольно широкий разброс мнений по поводу новой американской Стратегии национальной безопасности. В основе этого разброса, очевидно, лежит географическая привязка: в СМИ и социальных медиа в США преобладает нейтральная или даже одобрительная тональность ("наконец-то Америка ставит свои интересы на первое место"); в странах глобального Юга (Индия и др.) приветствуют смягчение тона по отношению к России и Китаю; в Великобритании как части Европы настроены резко критически и рассматривают стратегию как конфронтационный документ, свидетельствующий о фундаментальном изменении внешнеполитической философии США и таящий в себе угрозу существующему миропорядку, а также грозящий беспрецедентным кризисом в отношениях США с ЕС и европейскими партнерами по НАТО.

Гораздо более консолидированной выглядит реакция в Германии и Франции: СМИ и основная масса пользователей соцсетей в этих странах отнеслись к новой американской стратегии крайне негативно. Документ воспринимается как радикальный и демонстративный разрыв традиционных трансатлантических связей и отказ США от роли гаранта глобальной стабильности. СМИ и социальные медиа рассматривают документ как прямую атаку на европейскую модель, открытое идеологическое вмешательство и попытку подрыва внутриполитических устоев Евросоюза.

В то же время, по мнению авторов исследования, американская стратегия стала своеобразной лакмусовой бумажкой для выявления внутренних европейских расколов, а возможно, и катализатором для их усиления: примерно 20% пользователей во Франции и Германии увидели в ней образец решительной защиты национального суверенитета и подтверждение идей о необходимости реализации более жесткой миграционной политики.