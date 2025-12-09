Bloomberg: ограничения Эстонии на границе с РФ нервируют местных жителей

Закрытие границы с Россией для всех видов передвижения, кроме пешего, нанесло огромный ущерб Нарве, отметили источники агентства

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Ограничения, введенные властями Эстонии на границе с РФ, вредят экономике Нарвы и других приграничных городов и районов, лишают местных жителей чувства безопасности и нервируют их. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на мэра Нарвы Катри Райк и местных активистов.

По их данным, закрытие границы с Россией для всех видов передвижения, кроме пешего, нанесло огромный ущерб Нарве. Как пишет агентство, чуть более 10 лет назад этот город "был символом растущей торговли и взаимопонимания между Востоком и Западом". Теперь проложенный через одноименную реку мост Дружбы, в середине которого проходит граница между странами, перегорожен с эстонской стороны "зубами дракона" (пирамидальные бетонные фигуры), колючей проволокой, а "его стальные ворота заперты". Как считает мэр Нарвы, обстановка на границе между РФ и Эстонией и ухудшающаяся экономическая ситуация могут слишком тяжело отразиться на жизни городского населения.

Как отмечает Bloomberg, из-за усиленных мер безопасности и ущерба локальной экономике жители Нарвы с настороженностью относятся к эстонскому правительству, и при этом также находятся "под подозрением" со стороны властей.

Агентство также обращает внимание на то, что подобная ситуация наблюдается в целом во всех граничащих с Россией и Белоруссией районах Латвии, Литвы и Эстонии: связи между людьми по разные стороны границы нарушены, деловые связи разорваны, возведенные властями укрепления вызывают у людей ощущение военного положения и постоянное беспокойство. Кроме того, жителей государств Балтии дополнительно нервируют утверждения руководства НАТО о том, что РФ якобы готовится к нападению на Европу после окончания конфликта на Украине, и именно их страны являются первыми целями.

В сентябре портал эстонского гостелерадио ERR сообщил, что власти страны не планируют открывать мост Дружбы через реку Нарву на российско-эстонской границе для проезда автомобилей после окончания реконструкции российской части КПП. Погранпереход "Ивангород - Нарва" с февраля 2024 года функционирует исключительно как пешеходный, так как в его российской части проводится ремонт.