ГД ввела страховые выплаты для самозанятых при нетрудоспособности

Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о проведении эксперимента, предусматривающего добровольные взносы самозанятых для получения ими выплат при временной нетрудоспособности в размере до 50 тыс. рублей в месяц.

Изменения вносятся в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года, самозанятые граждане смогут подать соответствующее заявление в территориальный орган страховщика.

В ходе эксперимента самозанятые смогут выбирать один из двух размеров ежемесячного взноса - если самозанятый в течение 6-12 месяцев вносит ежемесячные взносы в размере 1 344 руб., сумма выплаты составит 21 тыс. рублей в месяц при страховом стаже менее 5 лет, 28 тыс. рублей в месяц при стаже 5-8 лет и 35 тыс. рублей в месяц при стаже более 8 лет. При непрерывных ежемесячных взносах в размере 1 920 руб. сумма ежемесячного пособия составит 30 тыс. рублей при стаже менее 5 лет, 40 тыс. рублей - при стаже 5-8 лет и 50 тыс. рублей при стаже более 8 лет.

Законопроектом предусматривается увеличение страховых сумм при повышении минимального размера оплаты труда, а также устанавливается возможность изменения выбранного размера страховой суммы один раз в 12 месяцев.

Как отмечается в пояснительной записке, для застрахованных самозанятых, которые уплачивают взносы более 18 и 24 месяцев и не получали в этот период пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрены скидки к ежемесячным взносам в размере 10% и 30% соответственно. Если размер выплаченного за 12 и 6 месяцев страхового обеспечения выше страховой суммы, тогда размер страховых взносов увеличивается на 10% и 30% в течение следующих 6 месяцев.