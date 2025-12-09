ГД ввела штрафы за воспрепятствование работникам ведомственной охраны

Установлен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 5 тыс. рублей за воспрепятствование законной деятельности работника ведомственной охраны, должностных лиц военизированных и сторожевых подразделений.

Законопроект внес в Госдуму в сентябре 2024 года сенатор Андрей Кислов. Новой статьей дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях. По ней за воспрепятствование законной деятельности или неисполнение законных требований работника ведомственной охраны, должностных лиц военизированных и сторожевых подразделений организаций, подведомственных Росгвардии, установлен штраф в размере от 2 до 5 тыс.рублей.

В пояснительной записке указано, что необходимость разработки проекта "подтверждается усилившимся на фоне проводимой специальной военной операции ростом диверсионных и террористических актов с применением беспилотных воздушных судов (БВС) в отношении объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК)".