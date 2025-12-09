В Запорожской области завершили строительство первого корпуса детского медцентра

Оказывать медицинскую помощь детям в педиатрическом центре будут более 600 врачей и специалистов

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Строительные работы полностью завершены в одном из корпусов многопрофильного детского медицинского центра в Мелитополе Запорожской области, готовность второго - на уровне 70%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день завершено строительство пятиэтажного здания будущего инфекционного отделения площадью 13 тыс. кв. м, оно готово для установки медоборудования. Работы в будущем семиэтажном педиатрическом корпусе тоже близятся к завершению - выполнено 70%", - цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

По словам Хуснуллина, оказывать медицинскую помощь детям в педиатрическом центре будут более 600 врачей и специалистов 15 разных профилей. Два корпуса смогут одновременного принимать около 350 жителей Запорожской области и соседних регионов.

В конце сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что строительство детского медицинского центра планируется завершить в начале 2026 года.