ГД увеличила штрафы для граждан за загрязнение водных объектов

Размер штрафа вырос до 3 тыс. рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении до 3 тыс. рублей штрафа для граждан за нарушение требований к охране водных объектов, повлекшее за собой их загрязнение или засорение.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента Государственным советом Республики Крым в мае. Предлагается внести изменения в статью 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил охраны водных объектов).

Так, штрафы для граждан за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение, теперь увеличены до 1,5-2 тыс. рублей. Ранее штраф составлял от 500 до 1 тыс. рублей.

Также увеличены штрафы для граждан за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение. Ранее граждане могли быть оштрафованы на 1,5-2 тыс. рублей. Теперь штраф составляет 2,5-3 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, охрана водных объектов от загрязнений, засорений и истощения является одной из первостепенных задач государственной политики. Однако, считают авторы законопроекта, штрафы для физических лиц за нарушение правил охраны водных объектов не являются серьезным наказанием. "В таких условиях недобросовестные граждане, совершая указанные правонарушения, уплачивают штраф и продолжают осуществлять деятельность, нарушая правила охраны водных объектов", - говорится в документе. Принятие законопроекта, по мнению авторов, будет способствовать сокращению количества правонарушений в области природоохранного законодательства.