ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают героями года

По мнению опрошенных жителей России это военные, врачи и спасатели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ считают главными героями 2025 года военнослужащих (52%), медиков (45%) и сотрудников МЧС (40%). Соответствующий опрос аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ опубликован на его сайте.

Вслед за тройкой лидеров идут волонтеры и социальные работники (19%), а также полицейские (18%).

"Если в пандемийный 2020 г. внимание общественности было направлено на врачей и ученых-вирусологов, то начиная с 2022 г. фокус сосредоточен на военных", - говорится в сообщении. Вместе с тем, молодые граждане (2001 г. и позднее) продолжают считать главными героями именно врачей (57%).

Героизм для граждан РФ связан прежде всего с жертвенностью и готовностью на личный риск ради других (31%). Не малое значение также имеет защита страны и служение обществу (20%). Помощь и спасение в мирной жизни тоже не остается незамеченным (10%). Еще 9% считают, что героизм проявляется в личных качествах человека - порядочности, ответственности, преданности, честности.

"На фоне непрекращающихся военных действий и высокого риска для жизни людей понятие героизма в России связывается главным образом с подвигами трех профессиональных групп. Во-первых, это военнослужащие, защищающие нашу страну и ее народ. Во-вторых, это спасатели, рискующие собой при спасении жизни других. И, в-третьих, это врачи и другие медицинские специалисты. Героизм ученых, изобретателей, учителей и прочих пока меркнет по сравнению с ними. Можно ожидать, что после завершения СВО профиль героизма несколько расширится, но пока до этого далеко", - резюмирует результаты опроса генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос проводился 27 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. опрошенных в возрасте от 18 лет.