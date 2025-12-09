Из-за кадрового центра Подмосковья свыше 12 тыс. человек нашли работу

В регионе постоянно проводятся мероприятия, направленные на поддержку желающих сменить профессию или начать карьеру заново

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Московской области с начала 2025 года смогли найти работу благодаря содействию кадрового центра региона, об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года более 12 тыс. человек нашли новую работу при содействии кадрового центра Подмосковья. Мы видим тренд на изменение сферы деятельности: менеджеры становятся экспертами по контролю качества, почтальоны - социальными работниками, руководители - предпринимателями", - привели в тексте слова министра социального развития Андрея Кирюхина.

В пресс-службе рассказали, что на портале "Работа в России" представлено более 89 тыс. вакансий. Работодатели ищут кандидатов на самые разные должности, начиная от производственных специальностей и заканчивая профессиями в сфере обслуживания и здравоохранения.

"Нами большое внимание уделяется развитию профессиональных навыков самих жителей. Обучение и повышение квалификации помогают людям адаптироваться к современным реалиям рынка труда и быстрее находить себе работу", - добавил Кирюхин.

Отмечается, что в регионе постоянно проводятся мероприятия, направленные на поддержку желающих сменить профессию или начать карьеру заново. Только за прошедший год было организовано более 70 ярмарок трудоустройства, где потенциальные сотрудники могли лично пообщаться с работодателями.