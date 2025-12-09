Сидякин: закрепление креста на гербе РФ восстановит историческую справедливость

Глава центрального исполкома "Единой России" отметил, что случаи, когда с изображений герба убирают кресты и заменяют их на ромбики, вызывают большой резонанс и не имеют никакого оправдания

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин считает, что закрепление в законе обязательного присутствия крестов на изображении государственного герба РФ станет восстановлением исторической справедливости. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении 9 декабря.

"Это дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности; это четкое послание всему миру, что с Россией - Бог. И наш долг перед теми, кто сегодня несет крест борьбы за будущее всей страны", - приводит слова Сидякина пресс-служба "Единой России".

На церемонии гашения памятных марок из серии "Герои Российской Федерации" он отметил, что случаи так называемого "крестопада" - когда по непонятным причинам с изображений герба убирают кресты и заменяют их на ромбики - вызывают большой резонанс и не имеют никакого оправдания. Он подчеркнул, что бойцы на фронте воюют с иконами, под знаменами с изображением Спасителя, и многие из них впервые принимают крещение.

"Действующий закон "О Государственном гербе Российской Федерации" использует слишком обтекаемое описание: указываются короны, скипетр, держава, но не кресты на них. Поэтому "Единая Россия" внесла законопроект, который сегодня будем рассматривать, об уточнении описания герба. Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой", - сообщил Сидякин.