Пушилин предложил обеспечивать медиков ДНР жильем за счет пустующей недвижимости

Глава региона призвал жителей сообщать о пустующих квартирах

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин предложил обеспечивать медиков республики жильем за счет пустующей недвижимости, об этом он рассказал во время своей прямой линии.

"Мы сейчас имеем возможность через суд, там абсолютно законодательно все прописано, то жилье, которое не используется, брошено, причем и квартиры, и дома, если их берем, задействовать, переводить в муниципальный фонд, маневренный фонд, и дальше это уже распределять по всем категориям, в том числе и по специалистам, в том числе и по медикам", - сообщил Пушилин.

Глава ДНР призвал жителей республики сообщать о пустующем жилье.

"Здесь помощь населения, местных жителей, конечно же, понадобится. Через местную администрацию сигнализируйте, где дома, квартиры давно пустующие, для того, чтобы мы могли это перевести в маневренный фонд и выдать специалистам. Естественно, здесь нужно строго действовать, <...> в законодательном ключе, то есть все прописано, все законы, вся нормативка для этого есть", - добавил Пушилин.

Ранее сенатор РФ от ДНР Александр Волошин рассказал ТАСС, что медучреждения региона укомплектованы менее чем на 50%, причем с учетом поддержки из других субъектов и Москвы. Пушилин назвал ситуацию с медицинскими кадрами в республике "идущей по нарастающей". Новых специалистов начинают привлекать на практику еще со студенческой скамьи - вторых курсов медвузов.