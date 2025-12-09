СКФУ открыл международную школу студенческого туризма в Казахстане

Отбор для участия прошли 20 студентов из 12 вузов 8 городов России и 20 студентов из университетов Казахстана

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) открыл в Казахстане международную школу студтуризма, участников обучения ждет образовательный блок, а также экскурсии и культурные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В международном университете "Астана" состоялось торжественное открытие Международной школы студтуризма, организованной Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и программы молодежного и студенческого туризма (Студтуризм)", - сказал собеседник агентства.

Тематика школы - проектная деятельность и менеджмент в туризме. Отбор для участия в работе Школы прошли 20 студентов из 12 вузов 8 городов России и 20 студентов из университетов Казахстана. Участников ждет обширная программа, включающая образовательный блок, экскурсионные и культурные мероприятия. Работа Школы продлится до 14 декабря.

"Открытие международной школы студенческого туризма в Казахстане продолжает серию мероприятий по развитию глобальной молодежной мобильности. Такие проекты, реализованные нашим университетом в ряде стран, становятся точкой притяжения для учащейся молодежи и способствуют развитию устойчивого и ответственного туризма", - сказала и. о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.

Программа "Студтуризм", запущенная Минобрнауки России в 2021 году, предоставляет студентам возможность путешествовать по культурно-образовательным маршрутам вузов-участников. Проект объединяет 264 университета в 134 городах России. Северо-Кавказский федеральный университет уже второй год является организатором международных школ студтуризма. В 2024 году Школы были проведены в четырех странах СНГ для 40 участников со всей России. В 2025 году СКФУ организовал международную школу студтуризма в Самарканде, Бишкеке и Ереване.