Коломойскому вновь не дали сделать анонсированное им "громкое заявление"

По данным издания "Телеграф", заседание отменили "из-за болезни судьи"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заседание суда по делу украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который ранее заявил, что сделает громкое заявление, отменено. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф".

По информации корреспондента издания из зала суда, заседание отменили "из-за болезни судьи". Накануне в другом суде Киева должно было состояться заседание еще по одному делу против Коломойского, однако бизнесмена не доставили в суд из-за "сломавшейся машины конвоя". Ранее Коломойский приглашал на слушания журналистов, чтобы сделать некое заявление. Позже его адвокаты рассказали журналистам, что бизнесмена уже четвертую неделю подряд не привозят на судебные заседания под разными предлогами.

Украинское издание "Страна" ранее писало, что Коломойский мог стоять за раскруткой коррупционного дела против бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, передав следствию значительный объем информации. В свою очередь экс-депутат Верховной рады, член движения "Другая Украина" Владимир Олейник высказывал мнение, что бизнесмен может сказать то, что "дополнительно нанесет удар" по Зеленскому.

Коломойский уже два года находится в СИЗО, против него выдвинуто несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства.

В 2015-2019 годах находившийся под контролем Коломойского украинский телеканал "1+1" показывал комедийный сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил роль школьного учителя, ставшего президентом Украины. Считается, что при содействии Коломойского во многом на фоне успеха этого сериала Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году. Бизнесмен был задержан в сентябре 2023 года. В июле 2022 года его лишили украинского гражданства. Причиной послужило приобретение Коломойским израильского гражданства в 1995 году.