Хинштейн вручил первые медали за вклад в освобождение Курской области

Церемония прошла в Доме советов

КУРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил первые медали "За вклад в освобождение Курской земли". Церемония прошла в Доме советов Курска, передает корреспондент ТАСС.

"Разрешите поздравить всех с Днем Героев Отечества, который отмечается сегодня. Символично, что именно сегодня мы проводим первое награждение медалям, которые учредили относительно недавно. Ее название говорит само за себя - за вклад в освобождении курской земли. Уходящий год не только год Защитника Отечества, но и для Курской области - год, когда вся территория нашего региона полностью освобождена от врага", - сказал глава региона.

Медалями "За вклад в освобождение Курской земли" награждены военнослужащие, в то числе участники операции "Поток", волонтеры, военные национальной гвардии, работники сферы оборонно-промышленного комплекса. Также награждены начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Юрий Ставицкий и заместитель командующего группировкой войск "Север" Сергей Кисель. "Наши защитники продемонстрировали самые лучшие бойцовские качества, показав всему миру, что гены победителей продолжают жить из поколения в поколение", - отметил Хинштейн.

Как передает корреспондент ТАСС, на самой медали изображен военнослужащий с флагом Российской Федерации и тактический знак группировки войск "Север".

Инициативу об учреждении награды внес в облдуму губернатор Александр Хинштейн, депутаты единогласно ее поддержали.