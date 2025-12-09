В Югре жителям вручили награды в честь 95-летия региона

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены 14 человек

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения наград, приуроченная к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошла в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается на едином официальном сайте госорганов региона.

"В преддверии главного праздника региона мы чествуем его жителей за трудовые успехи и выдающиеся достижения. За прошедшие десятилетия округ совершил огромный рывок, превратившись в один из ведущих субъектов России Федерации. И это прежде всего ваша заслуга. Именно благодаря вашей целеустремленности и упорству сегодня Югра - это динамично развивающийся регион с мощным промышленным потенциалом, современными технологиями и высоким уровнем жизни", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Руслана Кухарука.

Глава региона подчеркнул, что 95-летие Ханты-Мансийского автономного округа - это знаменательный день - символ единения, общей истории и богатого культурного наследия всех, кто связал свою судьбу с югорской землей.

В ходе торжественной церемонии награды вручили представителям различных сфер деятельности: врачам, инженерам, педагогам, общественникам, предпринимателям, нефтяникам, деятелям культуры и спорта. Всего было вручено порядка 60 государственных наград, включая медали, почетные знаки и звания, благодарности президента России и губернатора Югры.

Так, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены 14 человек - медицинские специалисты, ученые, руководители организаций, волонтеры-спасатели и ветераны труда. За большие заслуги в укреплении института семьи медали ордена "Родительская слава" удостоены сразу четыре семьи. Почетную грамоту президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили 8 человек. Были вручены пять почетных знаков регионального значения, окружные почетные звания присуждены девяти югорчанам.

Ханты-Мансийский автономный округ образован 10 декабря 1930 года как Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. С 2003 года регион носит название Xанты-Мансийский автономный округ - Югра. Он является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ), занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по объему промышленного производства, производству электроэнергии, инвестиций в основной капитал. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти.