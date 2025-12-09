В Москве за девять месяцев зарегистрировали почти 3 тыс. коррупционных преступлений

Большинство из них связано с дачей или получением взятки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 3 тыс. преступлений коррупционной направленности зарегистрировано за девять месяцев 2025 года в Москве, большинство из них связано со взяточничеством. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На территории столицы за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 2,9 тыс. преступлений коррупционной направленности, большинство из которых связано с дачей или получением взятки, увеличилась стоимость изъятого имущества, денег, ценностей - до 128 млн рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 14 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в суды общей юрисдикции в 2025 году направлено 17 исковых заявлений на общую сумму 1,5 млрд рублей. В том числе пять исков на общую сумму 574 млн рублей об обращении в доход государства имущества бывших чиновников, в отношении которого не представлены сведения о приобретении его на законные доходы.